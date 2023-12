Depois de ter sido exibida a primeira imagem do renovado Volkswagen Golf, foi agora revelado que terá a sua estreia oficial no final de Janeiro.

VW Golf renovado estreia em Janeiro no arranque da festa dos 50 anos

A apresentação integra as comemorações dos 50 anos do carismático sucessor do "Carocha" ao longo de 2024.

A Volkswagen promete um visual mais refinado e novos grupos motopropulsores para a evolução da actual oitava geração do Golf.

Comportará ainda novos sistemas de assistência à condução, assim como sistemas de infoentretenimento e de software de última geração.

A chegada dos primeiros aos concessionários nacionais está prevista para o início do Outono.

Celebrar o passado

A Volkswagen Classic irá acompanhar o Golf nas celebrações dos 50 anos, com a exibição de modelos históricos que integram a colecção da marca.

De 31 de Janeiro a 4 de Fevereiro, a primeira e sétima gerações estarão no Rétromobile de Paris.

Logo a seguir, de 2 a 4 de Fevereiro, será exposto no Bremen Classic Motorshow um Golf Mk I.

A seu lado estará o protótipo EA 276 que lhe deu origem, desenvolvido em 1969 na fábrica de Wolfsburg.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?