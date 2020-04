VW Golf GTI Mk2 vai ganhar versão infernal

A oitava geração do Volkswagen Golf GTI já foi apresentada oficialmente ao mundo, mas os saudosistas continuam a ver no Golf GTI Mk2 o modelo subliminar da loucura dos desportivos compactos dos anos 80.

Pois esta versão irá conhecer, muito em breve, uma reactualização que irá deixar água na boca aos adeptos do ‘tuning’.

Khyzyl Saleem, um ilustrador informático que tem criado verdadeiras obras de arte a partir de modelos "vulgares", desenhou o Golf GTI Mk2 mais radical de que há memória.

A ideia foi de tal modo perfeita que o desenhador britânico já foi contactado por duas conceituadas preparadoras alemãs para tornarem realidade esta "bomba".

"Estou incrivelmente emocionado ao anunciar que fiz uma parceria com a JP Performance e a Prior Design para trazer o meu K.S. Golf GTI ao mundo real", revelou Khyzyl Saleem nas redes sociais.

Sem perder a estética que o liga ao modelo original, esta variante ganhou vários elementos que lhe dão um ar ainda mais selvagem.

Atente-se nas dimensões do pára-choques e da asa dianteiros, bem colados ao solo, e no rebordo a vermelho que envolve a grelha do radiador e os típicos faróis redondos.

Assustador? Então dê uma volta ao bólide e aprecie as proeminentes soleiras laterais em jeito de "asa curta", rematadas pelas entradas de ar que envolvem as enormes cavas das rodas traseiras.

Quem só tiver tempo de olhar para a traseira, ficará deveras impressionado com o colossal ‘spoiler’ que serve de guarda-chuva às "ripas" que cobrem a janela.

Desconhece-se como será redesenhado o interior do desportivo, mas sem dúvida que deverá prosseguir a linguagem estilística do exterior.

No que à mecânica diz respeito, tudo está em aberto, sabendo-se apenas que a potência deverá superar os 210 cv e os 250 Nm que o exclusivo Volkswagen Golf II G60 Rallye debitava.

É o próprio Khyzyl Saleem que convida os seus fãs a estarem atentos aos futuros desenvolvimentos do K.S. Golf GTI. "Será uma maluquice!", alerta o ilustrador.