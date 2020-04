Nada como testar um bólide superlativo numa estrada sinuosa, ladeada por ribanceiras a perder de vista, para ficar em pele de galinha.

Terá sido isso que pensou o condutor de um Ford Mustang Boss 302 quando se meteu com um amigo na Angeles Crest Highway, a via que atravessa a floresta do mesmo nome nos arredores de Los Angeles.

A levar ao extremo os 450 cv desenvolvidos pelo bloco V8 de 5.0 litros, o piloto deverá ter pensado que nunca umas asas num carro terão feito tanto sentido quando "voou" mais de 120 metros por um desfiladeiro.

A façanha aconteceu a 28 de Março, nas vésperas de o governo estadual da Califórnia impor a quarentena à população devido à pandemia do Covid-19.

O condutor e o acompanhante, com uma enorme felicidade, mostraram que o Mustang Boss 302 é resistente quanto baste, ao sobreviverem ao acidente.

Todavia, face aos graves sofrimentos que sofreram e devido à falta de acessos, só um helicóptero os conseguiu resgatar do local.

O próprio ‘muscle car’ mostrou quão violento foi o voo, ao transformar-se numa carcaça de metal pronta para ser levada para a sucateira mais próxima.

Para o resgatar, foi chamada a Pepe's Towing Service, que se viu obrigada a levar o seu "armamento" mais poderoso para o conseguir içar do fundo do "barroco" ao fim de várias horas.

A operação foi toda filmada pela empresa de reboques e merece ser apreciada a maneira como os técnicos conseguiram içar o Ford Mustang Boss 302.

Voo sem asas: Ford Mustang Boss 302 resgatado de ribanceira