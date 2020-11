Volvo P1800 Cyan: tributo ao desportivo de 'O Santo' cada vez mais real

A Cyan Racing revelou, esta quinta-feira, imagens do interior, do compartimento do motor e da suspensão do Volvo P1800 Cyan.





A reinterpretação do icónico modelo sueco da divisão desportiva do grupo Geely, que Roger Moore guiou na série televisiva O Santo, ganhou detalhes ainda mais atraentes.

Embora o habitáculo siga as linhas da versão original, está agora equipado com dois bancos com arnês de corrida e uma gaiola de segurança em titânio revestida a pele.

Pele e tecido em preto ressaltam de forma fantástica no tabliê, rematado pelo volante Momo Prototipo e pelo painel de instrumentos feitos à medida para o P1800 Cyan, assim como nos painéis da porta e nos bancos de competição.

"Concentrámo-nos em criar um habitáculo moderno que reflectisse a decoração original do desportivo dos anos 60", afirmou Ola Granlund, chefe de design da Cyan Racing.

"Mantivemos o interior limpo e voltado para o condutor, mas equipado cuidadosamente com materiais e tecnologia modernos".





Como já antes tinha sido revelado pelo Aquela Máquina, a carroçaria original do P1800, agora em fibra de carbono, foi redesenhada para comportar vias mais largas e pneus maiores, assim como o chassis, reforçado com aço e carbono.





A Cyan Racing montou ainda uma direcção de cremalheira e pinhão, em vez da caixa de direcção original, barras verticais de alumínio, braços duplos, amortecedores hidráulicos adaptativos e bidirecionais, e uma suspensão traseira independente.



O resultado é um coupé de duas portas com apenas 990 quilos, já a contar com o peso do bloco turbo de 2.0 litros que equipa o Volvo S60 TC1.





São 419 cv de potência e 455 Nm de binário, passados ao solo através de transmissão manual Hollinger de cinco velocidades.

Mais uma vez, quando o desportivo foi revelado, a Cyan Racing não avança com o número de unidades do P1800 Cyan que irá construir mas o preço é já uma certeza: bem acima dos 420 mil euros!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?