Cinco meses passados sobre a estreia, o renovado T-Cross da Volkswagen já tem preços para o nosso país.

Volkswagen T-Cross renovado anuncia preços e abre pré-reservas

O SUV mais compacto da insígnia germânica é proposto com o bloco TSI de 1.0 litros nas variantes de 95 e 115 cv.

A primeira opção é proposta com uma caixa manual de cinco relações, sendo de seis na segunda escolha, a que se junta a automática DSG de sete velocidades.

De fora fica, por agora, a variante de 150 cv alimentada pelo motor 1.5 TSI com transmissão automática DSG de sete relações.

A gama composta por quatro acabamentos – T-Cross, Urban, Style e R-Line – tem como novos os tons Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Visual retocado

São várias as novidades introduzidas no Volkswagen T-Cross, patentes nos pára-choques e na assinatura luminosa dos farolins.

Com estas alterações, percebe-se que o SUV compacto cresceu 27 mm, para os 4,14 metros de comprimento.

A capacidade da bagageira varia entre 385 e 455 litros com o avanço longitudinal dos bancos traseiros em 14 centímetros.

Há também uma melhoria na carga da coluna vertical que a bola de reboque amovível pode suportar, ao passar de 55 para 75 quilos.

Interior mais sofisticado

Por dentro, o tabliê foi totalmente redesenhado para seguir a filosofia estética dos modelos mais recentes da construtora.



Os estofos e os revestimentos são mais macios, sendo obviamente de maior qualidade nos acabamentos Style e R-Line.

O painel de instrumentação digital é de série em todas as versões, com o visor a variar entre as oito e dez polegadas em função do nível de equipamento.

Ao centro ergue-se o ecrã táctil de infoentretenimento, que pode ser de oito ou 9,2 polegadas.

Soma-se ainda um sistema de ar condicionado manual de série, com o opcional Air Care Climatronic a incluir controlos tácteis deslizantes e retroiluminados.

Novidade nos assistentes de apoio à condução é o Travel Assist conjugado com a manutenção de faixa.

Activado o sistema, são controladas a aceleração e a travagem de acordo com o tráfego e a velocidade máxima permitida na via.

TSI com 95 ou 115 cv

O nível T-Cross, com a versão 1.0 TSI de 95 cv e caixa manual de cinco velocidades, passa a comportar ópticas LED de série.

Oito polegadas são as dimensões do painel de instrumentação e do ecrã de infoentretenimento.

Dispõe ainda de sensores traseiros de estacionamento e reconhecimento de sinais de trânsito.

A variante Urban soma projectores do logótipo nas caixas dos retrovisores laterais, jantes em liga leve de 17 polegadas, e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Os topo de gama Style e R-Line são equipados com o bloco 1.0 TSI de 115 cv e caixa automática DSG de sete velocidade.

Estreiam de série faróis IQ. Light LED Matrix, e farolins LED com "piscas" e luzes de travão dinâmicos, e novas jantes em liga leve de 17 polegadas.

O sistema de infoentretenimento compreende um ecrã táctil de 9,2 polegadas, e o Digital Cockpit Pro um visor de dez polegadas para a instrumentação.

As entregas dos primeiros exemplares do T-Cross estão planeadas para o primeiro trimestre de 2024.

Equipamento Potência / Binário Transmissão Preço T-Cross 95 cv / 175 Nm Manual 5 Vel. 23.583 euros Urban 95 cv / 175 Nm Manual 5 Vel. 26.055 euros Urban 115 cv / 200 Nm Manual 6 Vel. 28.287 euros Urban 115 cv / 200 Nm Automática 7 Vel. 30.231 euros Style 115 cv / 200 Nm Automática 7 Vel. 32.973 euros R-Line 115 cv / 200 Nm Automática 7 Vel. 34.010 euros

