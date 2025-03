Volkswagen prepara estreia de Golf GTI ainda mais especial para Nürburgring

A Volkswagen está a preparar a estreia mundial dum especialíssimo Golf GTI no "inferno verde" do Nordschleife, onde irão correr-se em Junho as 24 Horas ADAC de Nürburgring.

A apresentação dá o tiro de partida para os festejos dos 50 anos do desportivo lançado em 1976, perante os mais de 230 mil espectadores que são esperados entre 19 e 22 de Junho no circuito alemão.

Não será apenas essa versão inédita a estar em evidência: fora da pista estarão os ferozes Golf R, Golf R Variant e Golf R Black Edition equipados com um modo de condução especial para aquela pista.

As atracções não se ficam por aqui já que, depois de ter vencido a sua classe no ano passado, a Max Kruse Racing estreia-se nas 24 Horas de Nürburgring com dois Golf GTI Clubsport 24H.

Os preparativos da equipa cliente da Volkswagen estão a decorrer em força total, depois de ter escolhido no final de Fevereiro o Autódromo Internacional do Algarve para os ensaios de Inverno.

Os ensaios na pista de Portimão foram, nas palavras da construtora germânica, uma excelente oportunidade para testar e optimizar o desempenho dos carros em condições de corrida.

Antes que Junho chegue, a Max Kruse Racing irá participar em várias provas da Nürburgring Endurance Series, com a primeira a acontecer neste fim de semana na 70.ª edição da ADAC Westfalenfahrt.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?