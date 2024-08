Volkswagen ID.7 GTX já pode ser encomendado; saiba quanto custa

Pouco mais de dois meses após o lançamento na Alemanha, chega ao mercado nacional a variante GTX de 340 cv do Volkswagen ID.7 já com preço definido e encomendas abertas.

Um pára-choques dianteiro com um desenho diferenciado e novas luzes diurnas LED distinguem este "eléctrico" da restante gama, assim como a nova grelha de entrada de ar em forma de favo de mel.

A traseira é distinguida pela grelha e pelo difusor separados por uma estreita faixa reflectora vermelha, com todos os elementos em preto a terem um acabamento de alto brilho.

O tom desportivo é reforçado por novas jantes Skagen de 20 polegadas em liga leve, sendo dada como opção novas rodas de 21 polegadas.

A bordo pode contar-se com bancos aquecidos e com massagem de série forrados em tecido e ArtVelours Eco com costuras vermelhas contrastantes, também presente no volante multifunções.

O equipamento de série compreende ainda um visor head-up mais evoluído, com a navegação activa a partir dum telemóvel a estar agora integrada no ecrã de itinerário de realidade aumentada.

Somam-se ainda o assistente de voz IDA, ar condicionado automático de três zonas, câmara com visão a 360 graus e assistente de condução Travel Assist, entre outros elementos.

Até 588 km de autonomia

É no sistema motriz que o Volkswagen ID.7 GTX mostra toda a sua raça, com os dois motores eléctricos a permitirem beneficiar da tracção integral 4Motion.

Atrás mantém-se o propulsor traseiro de 210 kW (286 cv) mas agora reforçado com o dianteiro de 80 kW (109 cv) para uns globais 250 kW (340 cv) de potência.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora cumpre-se em apenas 5,4 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 180 km/hora.

A suportar tal poder está um chassis reformulado para oferecer maior equilíbrio e agilidade, a que se soma a suspensão controlada DCC, disponível como opção, e uma direcção bem mais firme.

Já a bateria de 86 kWh líquidos oferece uma autonomia superior a 580 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em apenas 26 minutos em carregadores rápidos de 200 kW.

Com as reservas já abertas no nosso país, o Volkswagen ID.7 GTX tem um preço de partida de 71.165 euros.

