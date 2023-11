Volkswagen Crafter renova-se com mais tecnologia a bordo

Está quase a chegar ao mercado profissional a renovada segunda geração da Volkswagen Crafter com uma arquitectura electrónica actualizada para integrar a próxima geração de sistemas de infoentretenimento.

O interior foi totalmente renovado, passando a dispor de um cockpit mais intuitivo para facilitar o trabalho diário do condutor, a que se soma um novo sistema de controlo vocal para diversos comandos.

A distingui-lo está um novo ecrã multimédia de 10,3 a 12,9 polegadas, segundo a variante em causa, com base na última matriz modular MIB do grupo Volkswagen.

O sistema combina um interface gráfico recém-desenvolvido com um menu de navegação auto-explicativo, que será introduzido simultaneamente em outros modelos Volkswagen.

Dividido em duas barras tácteis, o ecrã passa a ter um novo botão de acesso directo para abrir o menu principal com uma visão geral de todas as aplicações.

Ao lado está um botão que permite aceder às funções mais importantes do veículo enquanto na barra táctil inferior estão as funções de ar condicionado e aquecimento dos bancos.

A Volkswagen Crafter estreia um painel de instrumentos digital de série configurável a partir dos botões do novo volante multifunções.

O travão de mão eléctrico e a alavanca da caixa automática de oito velocidades redesenhados libertam espaço na consola central, embora as versões com transmissão manual mantenham o comando naquele local.



Os comandos das funções de iluminação, os painéis de botões na área da consola central e todas as saídas de ar também foram redesenhados e recolocados, passando também a dispor de entradas USB-C.

Mais apoio à condução

Em termos de apoios à condução, a Crafter com peso bruto superior a 3,5 toneladas estreia de série o alerta de ângulo morto e um sistema de desaceleração que informa o condutor se há peões à sua frente.

Sempre de origem são a travagem de emergência autónoma com detecção de ciclistas e peões, manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, limitador de velocidade e Park Distance Control acústico atrás.

Estreia como opção está o Travel Assist, a combinar o cruise control adaptativo e a manutenção de faixa, a que se soma a travagem automática e paragem na berma da estrada por incapacidade do condutor.



Mais uma vez, o Crafter estará disponível com uma vasta gama de carroçarias, desde os furgões fechados até às cabinas simples e duplas, com diferentes classes de peso até 5.500 quilos de peso bruto do veículo.

Duas distâncias entre eixos, de 3,64 e 4,49 metros, comprimentos totais a variarem dos seis a 7,4 metros, e quatro alturas de tejadilho, de 2,4 a pouco menos de 3,0 metros, distinguem ainda a gama.

Além da caixa manual de seis e automática de oito relações para os modelos de tracção dianteira e integral, será usada uma nova transmissão automática de oito relações para as variantes com tracção traseira.

A gama mantém os blocos turbodiesel TDI de 2.0 litros e quatro cilindros com potências de 140, 163 e 177 cv, e binários de 340 e 410 Nm.

