Volkswagen cedeu 30 Amarok ao Instituto de Socorros a Náufragos

Pelo 10.º ano consecutivo o projeto "SeaWatch" chega às praias portuguesas, fruto da parceria entre o ISN, a Volkswagen Veículos Comerciais, o Volkswagen Financial Services e os Concessionários da Volkswagen, com o apoio da BP Portugal e da Ageas Seguros.Com o objetivo de promover a segurança nas praias durante a época balnear, foram cedidos 30 Volkswagen Amarok – mais dois face a 2019 – totalmente preparados para missões de busca, salvamento e patrulhamento.A cerimónia de entrega dos Volkswagen Amarok ao ISN para a época balnear de 2020, decorreu esta sexta-feira, nas instalações da Marinha em Lisboa, tendo sido presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e contou com a presença do Chefe de Estado Maior da Armada, Almirante Mendes Calado.Estas viaturas serão utilizadas por militares da Marinha, habilitados com os cursos de nadador-salvador, condução de veículos todo-o-terreno e oxigenoterapia, aptos para os desafios mais difíceis.