Volkswagen Caddy já anda a gás natural e ganha edição Dark Label

Uma versão a gás natural vem alargar a gama de motorizações da Volkswagen Caddy nas variante comercial e de passageiros com chassis longo.

A novidade é complementada pela edição especial Dark Label para passageiros e para uso profissional com chassis convencional e longo.

Ambas as propostas estão já disponíveis para encomenda na Alemanha mas desconhece-se a disponibilidade de ambas para o nosso país.

Mais amiga do ambiente

A equipar a Volkswagen Caddy Maxi está o conhecido bloco turbo TGI de 1.5 litros e quatro cilindros com 131 cv e 200 Nm. Potência e binário são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática DSG de sete velocidades.

Os cinco depósitos de gás natural comprimido estão montados sob o piso da carrinha mas sem afectar o espaço de carga. Os 139 litros ou 21,1 quilos de capacidade para o combustível oferecem uma autonomia até 400 quilómetros.

Um pequeno depósito para pouco mais de oito litros de gasolina asseguram uma autonomia suplementar de 120 quilómetros. Esta reserva só deve ser usada quando um posto de abastecimento com gás natural não está disponível nas proximidades.



A Volkswagen Caddy Maxi 1.5 TGI é proposta nas versões comercial e de passageiros. A Caddy Maxi Cargo arranca na no nosso país por 23.488 euros sem IVA.

Dark Label mais distinta

Entretanto, a Volkswagen reforçou os argumentos da Caddy para passageiros com a edição especial Dark Label.

O modelo, que tem como ponto de partida o nível de equipamento Life, ganha elementos exclusivos como as jantes polidas Columbo de 17 polegadas.

Faróis, luzes diurnas e farolins LED, tejadilho panorâmico são de série, assim como os detalhes exteriores em preto. Aquela cor está presente nos retrovisores laterais, vias das portas deslizantes, calhas do tejadilho, e molduras dos farolins.



Os pormenores em preto podem ser combinados com os tons exteriores Black Pearl, Indium Grey Metallic, Starlight Blue Metallic e Pure Grey.

A Volkswagen Caddy Dark Label está disponível nas variantes com chassis longo ou convencional, e nas motorizações a gasolina, diesel e gás natural.

O pacote esterior Dark Label custa 1.545 euros, já com IVA, no nível de equipamento Life. Já o pacote interior Dark Label, que inclui pedais cromados, ar condicionado climatronic, inserções cromadas, volante multifunções em couro e arranque sem chave, terá um custo extra de 410 euros, também com IVA incluído.

