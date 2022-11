Volante de Cristal: saiba quais os candidatos ao Carro do Ano 2023

Já são conhecidos os mais de 20 automóveis que vão disputar a vitória na 40.ª edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal.

São 33 inscrições, com os diferentes modelos e versões divididos por sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-In.

Desse universo estão os 21 candidatos ao título do Carro do Ano 2023 no nosso país.

Citadino do Ano

» Nissan Juke

» Skoda Fabia

Eléctrico do Ano

» Aiways U5

» Kia Niro

» Nissan Ariya

» Polestar 2

» Toyota BZ4X

» Volkswagen ID.5

» Volkswagen ID.Buzz

Familiar do Ano

» Citroën C5 X

» Honda Civic

» Nissan Qashqai

» Volkswagen ID.Buzz

Híbrido do Ano

» Honda HR-V

» Kia Sportage

» Kia Niro

» Nissan Juke

» Toyota Corolla Cross

Híbrido Plug-In do Ano

» Citroën C5 X

» DS 7 E-Tense

» Hyundai Santa Fe

» Mazda CX-60

» Opel Astra

SUV / Compacto do Ano

» Alfa Romeo Tonale

» DS 7 E-Tense

» Honda HR-V

» Mazda CX-60

» Nissan Qashqai

» Volkswagen ID.5

Grande SUV

» Aiways U5

» Hyundai Santa Fe

» Kia Sportage

» Nissan X-Trail

Vinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, vão ensaiar em Janeiro os modelos a concurso.

Estética, desempenho, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

Em meados de Fevereiro serão conhecidos os sete finalistas. Os vencedores do Carro do Ano 2023 e das várias classes serão conhecidos no final desse mês.

Esta edição volta a contar com o prémio Inovação e Tecnologia, dedicado a dispositivos tecnologicamente inovadores que beneficiem a condução e o condutor.

A comissão executiva irá distinguir a Personalidade do Ano que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua para o desenvolvimento do sector automóvel em Portugal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?