A BMW tinha prometido um protótipo inovador para o salão automóvel de Munique e não fugiu à promessa.

Vision Neue Klasse dá pistas sobre o futuro eléctrico da BMW

O Vision Neue Klasse dá pistas sérias sobre o caminho que a marca bávara irá seguir para a próxima geração de "eléctricos".

Sobre a sua plataforma irão ser desenvolvidos seis novos modelos, com um provável Série 3 a chegar já em 2025 ao mercado.

Nova geração eléctrica

A própria designação assim já o indica: o Vision Neue Klasse prefigura uma nova linha de "eléctricos" com os princípios de fabricação totalmente revistos.

Inegável é o visual retrofuturista deste protótipo, com a BMW a justificar esta abordagem minimalista para debruçar-se sobre o essencial.

Ressaltam algumas nervuras distintas numa superfície muito limpa, com barras duplas a fazerem a vez dos faróis numa grelha profundamente estilizada.

Juntam-se ainda detalhes como as jantes aerodinâmicas de 21 polegadas e a grande superfície envidraçada desde o pára-brisas até à traseira.



Interacção total

O habitáculo segue a mesma filosofia ao reduzir os elementos ao mínimo, com o posto de condução formado apenas pelo volante e pelo ecrã central flutuante.

A maior interacção entre o condutor e o automóvel será conseguido através de um iDrive de nova geração suportado pelo sistema BMW Panoramic Vision.

Através dele serão reflectidos no pára-brisas todo o tipo de informações presentes no ecrã de infoentretenimento.

Os materiais e acabamentos a bordo são reciclados na sua grande parte, numa clara aposta na economia circular para aumentar a eficiência dos seus modelos.



Maior eficiência

Essa eficiência energética passa pelo uso de baterias com células cilíndricas com 20% mais de densidade energética do que as actuais.

Tal permitirá um aumento em 30% da autonomia e recarregamentos 30% mais rápidos, sem que tenha sido indicado qual o modelo eléctrico em que assentam estes valores comparativos.

A somar a esta evolução tecnológica estará uma nova geração de motores eléctricos mais eficientes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?