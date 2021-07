Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Estíria em Fórmula 1. Foi a quarta vitória da temporada para o piloto holandês, e a 14.ª da sua carreira, que dominou por completo a prova austríaca.





Verstappen vence GP Estíria e é mais líder no Mundial de F1

Lewis Hamilton, actual campeão do Mundo, cortou a meta na segunda posição, a a 35,473 segundos do vencedor. Valtteri Bottas, também da Mercedes, ficou na terceira posição, a 46,9067 segundos.

Com esta vitória, Verstappen cimentou a liderança no Mundial de Fórmula 1, somando agora 156 pontos. São mais 18 pontos do que o Hamilton, da Mercedes, com Sérgio Pérez, também da Red Bull, já a uma larga distância, com 96 pontos.

Lando Norris, da McLaren, está com 86 pontos no quarto lugar, e Valtteri Botas fecha o Top 5 com 74 pontos.

Por construtores, o Mundial de Fórmula 1 é liderado pela Red Bull Racing, com 252 pontos, seguida pela Mercedes, já a 40 pontos de distância.

A terceira posição é ocupada pela Mclaren, com 120 pontos, com a Ferrari no quarto lugar a contar apenas com 108 pontos.

O Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial, acontece no fim-de-semana de 2 a 4 de Julho, no mesmo circuito onde se correu o GP de Estíria.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?