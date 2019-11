Vem aí um Land Rover Defender SVR com 500 cv de potência?

A Land Rover estará a trabalhar numa versão mais radical do Defender, desenvolvida pela divisão Special Vehicle Operations, para rivalizar com o Mercedes-AMG G63. Quem o diz é a publicação "Auto Express", que também adianta que a base deste Defender SVR é um bloco V8 biturbo de 4.4 litros da BMW, graças a um acordo recente entre as fabricantes.



A mesma publicação refere que este motor será introduzido na restante gama da Jaguar Land Rover, substituindo o já conhecido motor V8 turbo de 5.0 litros.

Nós já conhecemos este motor da fabricante de Munique e em modelos como o novo BMW X5 M ou o novo BMW M8 conta com afinações que o levam até aos 625 cv de potência. Ainda assim, a "Auto Express" garante que para este Defender SVR a afinação escolhida deverá rondar os 500 cv, com a potência a ser enviada para as quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades.

A mesma publicação relembra ainda que o facto da plataforma do novo Defender ser maioritariamente em alumínio vai facilitar o desenvolvimento de uma versão SVR. Estima-se que a suspensão pneumática seja um equipamento de série, ao passo que o sistema Terrain Response 2 - que ainda recentemente testámos no novo Land Rover Discovery Sport - poderá passar a contar com um modo "Track", para um comportamento mais desportivo.

Quanto à imagem visual, é seguro afirmar que se esta versão alguma vez vir a luz do dia vai contar com um "look" mais agressivo, com cavas das rodas mais musculadas, jantes de 22 polegadas, novas entradas de ar e claro, saídas de escape de maiores dimensões.

O lançamento desta versão pode acontecer no final de 2021 e tudo indica que só a variante de carroçaria mais longa, denominada 110, vai receber este tratamento.