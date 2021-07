Velocidade inspira Rolls-Royce Landspeed Collection

A Rolls-Royce homenageou o pioneiro da velocidade Georges Eyston com uma série muito especial dos seus Wraith e Dawn Black Badge.

O capitão britânico estabeleceu em 1938 o recorde de velocidade em terra ao conseguir 575 km/hora lago salgado de Bonneville, nos Estados Unidos.

O feito foi conseguido com o Thunderbolt, um protótipo alimentado por dois motores V12, cada um com mais de 2.000 cv, construídos pela Rolls-Royce para montar em aviões.

Constituída por 35 Wraith e 25 Dawn Black Badge, a Landspeed Collection compreende vários pormenores que aludem ao feito.

Ambos os modelos combinam o tom Black Diamond Metallic com uma nova cor baptizada como Bonneville Blue. Sob os raios solares, a combinação de cores faz uma suave transição do azul claro para o prateado.

O novo tom "ilustra os reflexos do céu azul e das planícies salgadas de sobre Bonneville sobre o corpo em alumínio do Thunderbolt", explica a Rolls-Royce.

A marca adicionou ainda tons amarelos nos pára-choques, recordando a seta preta do Thunderbolt com um círculo naquele tom para aumentar a visibilidade do equipamento de cronometragem para verificar a velocidade.

O Rolls-Royce Wraith apresenta ainda, no interior, um revestimento especial do tejadilho que retrata o céu nocturno de 16 de Setembro de 1938.

Foi nessa noite que Georges Eyston estabeleceu o terceiro e último recorde de velocidade terrestre, ao registar 575,335 km/hora.

O Starlight Headliner possui 2.117 "estrelas" em fibra óptica, sendo o maior número alguma vez apresentado pela marca.

Outros detalhes especiais incluem um painel em madeira, gravado com a textura fissurada das Salt Flats, e a silhueta do Thunderbolt.

Os recordes de velocidade conseguidos pelo oficial britânico estão igualmente na superfície em alumínio polido da consola central.

Sob o capô de ambos os Rolls-Royce estão os conhecidos blocos V12 da marca, mas que nada têm a ver a ver com os usados no Thunderbolt.

Tratam-se antes dos motores biturbo de 6.6 litros com 632 cv de potência e 800 Nm de binário, associados a caixas automáticas de oito relações.

