'Velocidade Furiosa 9' tem novo e definitivo 'trailer'

Há um novo e definitivo trailer para o nono capítulo de Velocidade Furiosa, com a estreia agendada nos cinemas para 25 de Junho.

Nos quase 3:30 minutos do vídeo, percebe-se melhor o enredo e os papéis dos diferentes personagens, nomeadamente, a relação de Dom Toretto (Vin Diesel) com o irmão Jakob (John Cena) e como a rivalidade entre ambos será o fio condutor do filme.

Pelo meio, o trailer revela uma série de desportivos a saltarem no vazio e os consequentes murros e pontapés entre heróis e vilões.

