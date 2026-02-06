Vai conduzir um ''eléctrico'' no fim de semana? Leia os conselhos da Mobi.E

Os "apagões" de energia devido ao "comboio" de tempestades que têm afectado várias regiões do país levaram a Mobi.E a alertar para eventuais problemas no carregamento de veículos eléctricos este fim de semana.

No aviso avançado esta sexta-feira em comunicado pela empresa responsável pela gestão e monitorização da rede de postos explica que poderá haver constrangimentos técnicos ou interrupções temporárias na rede nacional.

A Mobi.E aconselha os condutores de viaturas eléctricas a adoptarem medidas preventivas para garantir a sua mobilidade e segurança:

» antecipar os carregamentos, evitando esperar que a bateria atinja níveis críticos antes de ser carregada:

» ao planear a rota antes de iniciar a viagem, devem confirmar previamente a disponibilidade dos postos de carregamento;

» restringir as deslocações ao estritamente necessário;

» manterem-se informados acompanhando em tempo real os alertas e recomendações emitidos pela Proteção Civil.

