 Pesquisa
Tome Nota

Vai conduzir um ''eléctrico'' no fim de semana? Leia os conselhos da Mobi.E

19:26 - 06-02-2026
 
 
Vai conduzir um ''eléctrico'' no fim de semana? Leia os conselhos da Mobi.E

Os "apagões" de energia devido ao "comboio" de tempestades que têm afectado várias regiões do país levaram a Mobi.E a alertar para eventuais problemas no carregamento de veículos eléctricos este fim de semana.

No aviso avançado esta sexta-feira em comunicado pela empresa responsável pela gestão e monitorização da rede de postos explica que poderá haver constrangimentos técnicos ou interrupções temporárias na rede nacional.

A Mobi.E aconselha os condutores de viaturas eléctricas a adoptarem medidas preventivas para garantir a sua mobilidade e segurança:

» antecipar os carregamentos, evitando esperar que a bateria atinja níveis críticos antes de ser carregada:

» ao planear a rota antes de iniciar a viagem, devem confirmar previamente a disponibilidade dos postos de carregamento;

» restringir as deslocações ao estritamente necessário;

» manterem-se informados acompanhando em tempo real os alertas e recomendações emitidos pela Proteção Civil.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Mobi.ecarregamentoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Toyota Aygo X Hybrid revolucionário na cidade… mas não é barato!

Toyota Aygo X Hybrid revolucionário na cidade… mas não é barato!

Toyota Aygo X Hybrid revolucionário na cidade… mas não é barato!

Toyota Aygo X Hybrid revolucionário na cidade… mas não é barato!

Aznom L’Époque de 1.000 cv evoca Art Déco em 8 metros de comprimento

Aznom L’Époque de 1.000 cv evoca Art Déco em 8 metros de comprimento

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.