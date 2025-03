Uma Renault Trafic transformada em montra ambulante

E que tal optar nesta Primavera por uma autocaravana que tem o inédito de não levar a "casa" às costas mas antes um minúsculo "eléctrico" para curtas passeatas?

Pois à venda no eBay está uma Renault Trafic dos anos 90 que serve de montra ambulante ao Audi X1; e não, não se trata dum carro funerário mas antes do furgão extralongo "transformado" para passageiros.

A novidade está mesmo na substituição dos painéis traseiros da carroçaria por largas superfícies envidraçadas.

Um guincho montado na estrutura permite puxar para bordo um "carro de bolso", de preferência eléctrico como o Citroën Ami, ou não tivesse a plataforma pouco mais de dois metros de comprimento.

E, como carrinha showroom que se preze, a "montra" está equipada com um sistema de iluminação em LED para exibir "coisas bonitas" de dia e de noite, como se lê na descrição do anúncio.

Invulgar é que a carrinha tem ainda espaço para transportar sete ocupantes, embora os quatro lugares da fila traseira sejam sacrificados quando é preciso transportar o carrito.

Quanto à Renault Trafic, está equipada com um bloco diesel de 2.0 litros e 60 cv de potência, com 84 mil quilómetros "cravados" no painel de instrumentação.

O furgão apreçado por 15.700 euros teve luz verde da inspecção técnica alemã (TÜV), com os pneus, travões, radiador e fluidos a serem todos novos, como explica o vendedor.

Pena é não estar incluído o Audi X1 concebido entre 1980 e 1983 pelo alemão Augustin Rudi: o micro roadster com dois motores eléctricos tem uma autonomia até 35 quilómetros a uns "alucinantes" 25 km/hora!

