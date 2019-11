Quando se fala em veículos para trabalhar durante as viagens estamos habituados a pensar em enormes berlinas com acabamentos luxuosos ou em furgões transformados em escritórios elegantes, mas imagine que quer um veículo que também possa transforma-se numa sala de cinema sobre rodas e que ao mesmo tempo seja… blindado? Pois bem, a Inkas tem a solução para si.





Um “monstro” blindado de 315 mil euros para ver filmes e séries no trânsito







Chama-se Inkas Sentry Civilian e apesar de ter o "look" de um carro blindado das operações especiais, é um confortável blindado que tem por base uma "pick-up" Ford F-150.

Apesar de esta ser uma versão pensada para uso civil, a imagem exterior continua a contar com painéis modificados e que fazem lembrar um camião de combate. Se pretender exclusividade isso é, sem dúvida, um ponto a ter em conta, é que duvidamos que alguma vez se vá cruzar com um veículo igual na estrada…

Com lugar para seis ocupantes, todos "protegidos" por painéis blindados que resistem a granadas de mão e a balas de 7,62 mm, este "monstro" conta com pneus "run-flat", uma bateria com protecção extra que garante sempre o funcionamento do veículo, câmaras de visão 360 graus e um purificador de ar de nível militar.

Todos estes sistemas são de utilidade extrema em situações de conflito, mas este veículo também está preparado para situações mais convencionais (e mais calmas!), tais como ver um filme ou uma série na Netflix.



A pensar nisso, conta com um sistema de entretenimento de última geração e com verdadeiras poltronas com função de massagem, isto já para não falar nos comandos remotos e na iluminação ambiente LED.

A alimentar tudo isto está um enorme motor V8 de 6.7 litros que produz 330 cv de potência e 1.017 Nm de binário máximo. Este bloco está associado a uma caixa automática de dez velocidades, a um sistema de tracção integral e a um depósito de combustível com 151 litros de capacidade.

O preço de tudo isto? 350 mil dólares… de preço base. É que a Inkas propõe vários opcionais pagos e é muito fácil fazer com o preço dispare para valores ainda mais impressionantes.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?