TVR Griffith “explode” agressividade por todos os poros

Depois de muitos avanços e recuos, parece que o novo TVR Griffith revelado em 2017 sempre irá ser uma realidade. Pelo menos essa é a ideia do construtor galês, no seu regresso ao mercado, ao programar as primeiras entregas do super carro para o próximo ano.

Imaginado pelo lendário Gordon Murray, "pai" do McLaren F1, o desportivo assenta numa estrutura tubular em aço e painéis em fibra de carbono, que garantem uma elevada rigidez estrutural para um peso total de 1250 quilos.

Por baixo do capô está um enorme motor Ford V8 de 5.0 litros naturalmente aspirado preparado pelo Cosworth. Com mais de 500 cv, toda a potência é transmitida às rodas traseiras através de uma caixa manual Tremec Magnum XL de seis velocidades.

Impaciente com a espera, um instagrammer decidiu revelar uma versão widebody muito especial do bólide, repleto de adereços para dar essa sensação de força e velocidade.

O que se pode dizer é que o resultado visual é bem positivo, com "este" TVR Griffith muito pouco discreto a prometer acelerar os corações dos fãs do mundo automóvel.

