Túnel do Grilo com trânsito condicionado a partir de segunda-feira

O trânsito vai ficar mais difícil a partir de segunda-feira para quem passa no Túnel do Grilo, no IC17/CRIL em Lisboa, já que irão ser realizadas obras de reabilitação e modernização nos próximos nove meses.

Na informação avançada pela Infraestruturas de Portugal (IP) à agência Lusa, o condicionamento rodoviário terá início às 22h00 de segunda-feira para as obras orçadas em 14 milhões de euros.

"Para fazermos esta intervenção iremos ter, forçosamente, de condicionar [o trânsito]", explica Pedro Gonçalves, gestor da empreitada pela IP.

Das quatro faixas de rodagem existentes por galeria, a partir de 8 de Julho, às 22h00, começarão os condicionamentos, ou seja, "iremos reduzir para três faixas disponíveis por galeria durante 275 dias.

O responsável indicou que, complementarmente, entre as 22h00 e as 06h00 irá proceder-se ao "corte de vias suplementares, reduzindo para duas e, eventualmente, para uma".

Nesse horário, e pontualmente por períodos máximos de 15 minutos, "poderá haver a necessidade de cortes totais por galeria", para "proceder-se a trabalhos especiais" como a montagem de plataformas.

"Importa referir que todas essas alterações à circulação serão comunicadas com a devida antecedência e com o apoio e devida articulação com as forças policiais", ressalvou Pedro Gonçalves.

Quanto à intervenção no Túnel do Grilo, o representante referiu que se trata de uma infra-estrutura "com mais de 20 anos de serviço", sendo objectivo dotá-la de "equipamentos e tecnologia recentes".

A intervenção contempla a melhoria do sistema de drenagem, a colocação de um novo pavimento e a substituição dos sistemas de iluminação, ventilação e rede de combate a incêndios.

Serão ainda colocados no túnel sistemas de detecção de matérias perigosas, assim como radares para o controlo de velocidade, contagem e classificação de veículos, e monitorização por vídeo.

Inaugurado em 1998, o Túnel do Grilo localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo actualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?