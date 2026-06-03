Toyota GRMN Corolla está mais apetecível do que nunca… mas longe da Europa!

É mais uma potente proposta da Toyota para acelerar os corações dos adeptos por desportivos de alto gabarito: depois do GR Corolla, essa apetência é agora reforçada com um novo GRMN Corolla "afinado" para as pistas de corrida… mas não só!

Na sua base de desenvolvimento está a filosofia Gazoo Racing em "criar carros cada vez melhores" pela experiência conseguida no desporto automóvel.

Justificação mais do que suficiente para permitir a condutores experimentados levá-lo ao limite, mas com muito confiança, num traçado tão complexo como é o circuito de Nürburgring-Nordschleife.

Visual exaltante

E esta revigorada versão tem tudo para agradar, como se percebe no visual muito mais agressivo que exibe por fora face ao GR Corolla "convencional", incluindo reforços na carroçaria e melhorias no sistema de arrefecimento.

Repleto de entradas de ar em fibra de carbono no capô e nos guarda-lamas, complementado por vários elementos aerodinâmicos, destaca-se a asa traseira regulável em cinco posições para melhorar a força descendente em esforço.

A Toyota confirma a preparação do compacto em provas como as do campeonato japonês Super Taikyu, onde um Corolla participou equipado com um motor de combustão interna alimentado a hidrogénio

Chassis reconfigurado

O chassis foi também devidamente reconfigurado ao equipar amortecedores monotubo e molas de retorno em ambos os eixos para melhorar a tracção da roda interna a alta velocidade.

O curso da suspensão é maior do que o habitual para suportar os desníveis da pista alemã, ou não tivesse sido este GRMN Corola testado ao máximo naquele "inferno verde" com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 com a medida 245/40 ZR 18.

O resultado é uma redução em 5 mm face aos 1,48 metros que o GR Corolla tem, mantendo-se os 4,41 metros de comprimento por 1,85 de altura e 2,64 metros a separar os dois eixos.

A direcção eléctrica foi recalibrada para oferecer a melhor assistência em curvas com forças G significativas, enquanto a optimização do sistema de tracção integral garante a distribuição ideal de binário às rodas traseiras.

Emagrecimento a bordo

Quanto ao interior, a remoção dos bancos traseiros faz parte dum esforço para reduzir em 30 quilos o peso do carro, agora fixados em 1.450 quilos, para conseguir a melhor relação peso-potência.

Os bancos em forma de concha, fabricados em polímero reforçado com fibra de vidro, são um bem vindo complemento para negociar as curvas da melhor maneira possível num cockpit ainda mais evoluído para ajudar o piloto a concentrar-se na estrada.

No meio da decoração interior a preto e vermelho, destaca-se a assinatura exclusiva de Akio ‘Morizo’ Toyoda no tabliê, e uma placa numerada da unidade produzida, mesmo se ainda não se saiba quantos exemplares serão fabricados.

Caixa só manual

Equipado exclusivamente com uma transmissão manual de seis velocidades, o pequeno bloco turboalimentado de 1.6 litros e três cilindros passou por uma evolução bastante subtil.

É certo que desenvolve os mesmos 304 cv do GR Corolla "convencional" mas o binário foi elevado a 415 Nm numa faixa entre as 4.000 e as 4.600 rotações por minuto.

A transmissão automática de oito velocidades não está disponível para este desportivo, restando apenas a caixa manual iMT de seis, tendo as marchas curtas como opção.

O motor beneficia ainda dum sistema de pulverização de água para o intercooler para manter a potência constante numa condução prolongada a velocidades extremas.

Pena é este Toyota GRMN Corolla não estar previsto para a Europa: produzido na fábrica nipónica de Motomachi será vendido numa primeira fase na América do Norte, Japão e Austrália.

Texto: P.R.S.

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