Toyota GR Supra: aceleradela igual a “espetanço”… e foi tudo filmado!

Há duas semanas atrás tínhamos revelado um Toyota GR Supra despedaçado a ser leiloado pela Insurance Auto Auctions, em Dundalk, no estado do Maryland.

Face aos "estragos", via-se perfeitamente que o condutor quis dar um chi-coração a uma árvore ou a um obstáculo mais rijo do que a chapa do desportivo japonês.

Por estes dias, começou a circular um vídeo com imagens de um acidente com este carro. E tudo foi filmado a bordo até ao glorioso embate final!

Curiosidade? O sinistro aconteceu em Bethesda, também no Maryland, a cerca de 70 quilómetros do "ferro velho" onde o Toyota GR Supra estava em "exposição" para os interessados.

Como se pode ver, bastou dar um "cheirinho" ao acelerador para o desportivo reagir de forma selvagem.



As últimas palavras do condutor antes do embate são hilariantes… mas felizmente ninguém ficou ferido!

