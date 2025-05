Toyota bZ4X está enorme… em modo Touring para a aventura!

Não há fome que não dê fartura: dois meses após a estreia do renovado bZ4X, a Toyota avança com uma espécie de station wagon mais alta derivada do SUV 100% eléctrico.

Baptizada como bZ4X Touring, a nova proposta destaca-se pelas dimensões ampliadas mas também pelo visual mais robusto, sem esquecer o aumento significativo da capacidade da bagageira como familiar que é por natureza.

A chegada às estradas europeias está prevista para a Primavera do próximo ano, ficando por saber os valores das diferentes variantes.

Visual mais aventureiro

É obviamente atrás que o sobredimensionado Toyota bZ4X Touring se distingue do SUV mas com um espírito mais aventureiro como se percebe nos revestimentos dos arcos das rodas e das embaladeiras em plástico granulado.

Afinal, são mais 14 cm de comprimento do que o "irmão" para chegar aos 4,83 metros, com a altura a somar mais 2 cm para elevar-se aos 1,67 metros.

Concebido em conjunto com o Subaru Trailseeker estreado este ano no salão automóvel de Nova Iorque, as novas cotas reflectem-se no volume do porta-bagagens, agora com 600 litros contra os 452 do bZ4X.

"Eliminada" a linha descendente do tejadilho do SUV que lhe dava um visual coupé, o arranjo traseiro com as ópticas retangulares também é mais tradicional mas sem perder a barra luminosa que as une.

Replicado foi o novo desenho do habitáculo do bZ4X, definido pelo novo ecrã de infoentretenimento de 14 polegadas, também controlável pelo comando giratório na consola central, alinhado com botões físicos para as funções mais comuns.

Versões com 224 e 381 cv

Embora construído sobre a mesma plataforma do bZ4X, este Touring não adopta as mesmas motorizações: o tracção dianteira equipa um propulsor de 165 kW (224 cv), com o tracção integral a assumir dois motores para uns globais 280 kW (381 cv).

Igual para ambos é a bateria de iões de lítio de 74,7 kWh brutos para uma autonomia em redor dos 560 quilómetros, recarregável de dez a 80% em cerca de 30 minutos a 150 kW em corrente contínua.

Para recargas em corrente alternada, beneficia das mesmas funcionalidades do SUV, podendo contar com um carregador de bordo de 22 kW nos níveis de acabamento superiores.

A Toyota não avançou com preços para o bZ4X Touring, que deve começar a aceitar reservas na Primavera de 2026, sabendo-se apenas que beneficia do programa Battery Care para garantir a bateria por dez 10 anos ou um milhão de quilómetros.

