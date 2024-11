'Todos os Santos 2024': GNR reforça fiscalização na estrada

Não estranhe se esta quinta-feira encontrar mais patrulhas mobilizadas da GNR na estrada: até segunda-feira, as vias com mais tráfego no país serão alvo de vigilância e fiscalização reforçadas.

A operação Todos os Santos 2024 neste fim de semana prolongado, visa "combater a criminalidade e reduzir situações que configurem comportamentos de risco no âmbito da sinistralidade rodoviária".

A GNR apela aos condutores, nesse sentido, o cumprimento das regras de trânsito, especialmente no que respeita às ultrapassagens, mudança de direcção, e manutenção duma distância de segurança.

Recomendado é igualmente o uso correcto do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, bem como não utilizar telemóveis durante a condução, e adequar a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação.

