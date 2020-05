Tobias Moers: Aston Martin confirma ex-patrão da AMG como novo CEO

A Aston Martin confirmou a saída de Andy Palmer do seu comando e comunicou que o alemão Tobias Moers será o seu sucessor. Moers, de 55 anos, era o responsável máximo pela Mercedes-AMG desde o final de 2013 e toma posse no próximo dia 1 de Agosto.

Até o alemão assumir funções, a marca com sede em Gaydon será liderada interinamente pelo vice-presidente Keith Stanton. Ainda assim, o anúncio de Moers bastou para que as acções da Aston Martin Limited valorizassem cerca de 30%.

O alemão esteve mais de 25 anos na Daimler e assumiu funções na AMG em 1994, tendo assumido o seu rumo em 2013. O seu trabalho deu frutos e a AMG vendeu, no ano passado, 132 mil unidades, quase o dobro das vendas registadas em 2015.

Moers não será, por isso, uma figura fácil de substituir mas a tarefa vai caber a Philipp Schiemer, responsável pelo projecto do Classe A e líder da divisão Mercedes-Benz no Brasil desde 2013. Já Jochen Hermann, que estava à frente do desenvolvimento dos modelos eléctricos da Daimler, irá assumir o papel de Tobias Moers como responsável pelo desenvolvimento tecnológico da AMG.