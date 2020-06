‘The Batman’: é este o novo Batmobile de Robert Pattinson

Em Março, o realizador Matt Reeves deu no Twitter um "cheirinho" do que será o novo Batmobile que irá transportar o Cavaleiro das Trevas no novo filme ‘The Batman’.

Agora, é Jeff Frost, ‘designer’ de modelos automóveis para a Sétima Arte, a partilhar uma visão mais detalhada do protótipo, ao publicar mais quatro fotografias na mesma rede.

Grande parte do ‘design’ do ‘muscle car’ revelado nas fotografias "oficiais" de Matt Reeves teve alterações mínimas, mas houve vários apêndices acrescentados, como as luzes laranjas no capô.

A estreia mundial de ‘The Batman’ mantém-se agendada para 1 de Outubro mas dificilmente a data será cumprida.

As filmagens no Reino Unido foram interrompidas em meados de Março devido à pandemia do Covid-19, e só agora deverão ser retomadas com o levantamento das restrições de desconfinamento.

‘The Batman’ terá Robert Pattinson a vestir a capa do super-herói de Gotham City, ao lado de Zoe Kravitz como Catwoman.

Colin Farrell será o Pinguim e Paul Dano dará a cara por The Riddler, sendo o comissário Jim Gordon interpretado por Jeffrey Wright.