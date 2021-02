Teste ao novo Volkswagen Golf GTI: Potência não é tudo

Quando a Volkswagen lançou o Golf GTI, há cerca de 44 anos, pensou que iria fazer uma série especial limitada a apenas 5 mil unidades. Mas o sucesso do modelo foi tão grande que a marca alemã acabou por vender 462 mil unidades, com este automóvel a definir o segmento dos hatchback desportivos. Agora, a oitava geração do modelo acaba de chegar ao nosso país e nós já a conduzimos.





Visualmente, as diferenças são muito ténues. Na frente, destacam-se as 10 pequenas luzes de nevoeiro (integradas na grelha) e a faixa de iluminação a toda a largura. Na traseira, ópticas com um traço mais rasgado, um rebordo a negro no pára-choques e escapes ovais.Lá dentro, no habitáculo, o padrão em xadrez dos bancos e os apoios laterais pronunciados continuam a marcar presença, como manda a tradição. Porém, o Golf GTI sofreu um reforço tecnológico e passou a contar com dois ecrãs digitais: um de 8,25’’ ao centro e um painel de instrumentos digital com 10,25’’.

A alimentar este modelo continua a estar um bloco de 2.0 litros com quatro cilindros, mas agora com 245 cv, mais 15 cv do que o Golf GTI anterior. Ainda assim, este número deixa o GTI bem abaixo dos principais concorrentes, tais como o Focus ST (280 cv), o Mégane R.S. (280 cv) ou o Hyundai i30 N (275 cv).

A potência pode não chegar para deixar a concorrência em sentido, mas este Golf GTI é rápido e, acima de tudo, muito eficaz. Os pneus de 235 de largura oferecem muito mais estabilidade e a direcção dá-nos sempre muita informação sobre o que está a acontecer no eixo dianteiro.

A somar a tudo isto, a suspensão do GTI é 1,5 cm mais baixa face a um Golf convencional, pelo que este GTI parece sempre muito equilibrado em estrada, mesmo quando adoptamos ritmos mais elevados. Capaz de nos oferecer emoções fortes ou de nos proporcionar um passeio tranquilo e confortável, o Golf GTI consegue ser um desportivo muito versátil e isso é cada vez mais raro.

Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros em linha

Cilindrada: 1.984 cc

Potência: 245 cv

Binário Máximo: 370 Nm

Velocidade Máxima: 250 km/h

0-100 km/h: 6,3 s

Consumo Médio: 6,3 l/100 km

Emissões CO2: 144 gr/km

Preço desde: 45.313 euros

+ Dinâmica: Comportamento é muito eficaz

- Caixa DSG: Transmissão podia ser menos hesitante