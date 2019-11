Tesla pode lançar modo… McDrive!

Utilizador da Tesla ou não, é seguro afirmar que as constantes actualizações "over the air" são um dos grandes trunfos da marca de Elon Musk. Já foram introduzidas novidades como o "Ludicrous mode", para acelerações insanas, ou o "Modo Cão", que permite manter os animais no maior dos confortos no interior do carro. Mas agora podemos estar muito de perto de receber uma nova actualização da Tesla, um modo "McDrive".

De acordo com um utilizador da Tesla, o seu carro "apita como um louco" de cada vez que vai comprar comida a um "drive thru". Este condutor queixou-se no Twitter e Elon Musk não demorou a responder, dizendo que vai debruçar-se sobre o assunto.

Esta não é a primeira vez que Musk usa o Twitter para responder a questões dos seus clientes, sendo que muitas funcionalidades foram mesmo confirmadas através de respostas suas nesta plataforma. Por isso mesmo, não tardaram a surgir rumores que sugerem que em breve a Tesla vai lançar um modo "McDrive" que diminui a sensibilidade dos sensores dos automóveis sempre que os seus "donos" vão comprar comida. Resta-nos esperar…