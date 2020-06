Tesla Model 3 virou SUV capaz de andar por “maus caminhos”

O Tesla Model 3 está longe de ser um modelo destinado aos "maus caminhos", com esse título a ficar muito melhor entregue ao Model X ou ao mais recente Model Y. Mas a pedido de um cliente norueguês, a delta4x4 criou um Model 3 capaz de contrariar tudo isto, mostrando-se capaz de andar por sítios onde só um SUV consegue passar.

Além de jantes especiais de 18'' e de pneus todo-o-terreno, esta empresa alemã equipou este Tesla Model 3 com novas molas que permitiram aumentar a altura ao solo em 35 mm. Pode não parecer muito, mas chega para deixar este Model 3 muito mais capaz fora de estrada.

De acordo com a publicação "Top Gear", as alteração rondaram os 4 mil euros, sendo que as jantes custaram 2300 euros, os pneus todo-o-terreno da Cooper custaram 1300 euros e a altura ao solo extra mais uns 430 euros.