Tesla lidera mercado de ''eléctricos'' que mais do que duplicou em 2023

O mercado português de veículos ligeiros de passageiros 100% eléctricos mais do que duplicou em 2023, mercê da matriculação de 36.390 novas unidades.

É um crescimento de 101,9% relativamente ao mesmo período de 2022, de acordo com os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No mercado de ligeiros de mercadorias, contabilizaram-se 2.448 unidades eléctricas, mais 140,9% do que no período homólogo.

Já os pesados eléctricos (multiplicaram por seis (523,4%) no acumulado do ano, com 399 unidades.

Em 2023, o total das três categorias, que abrange também os híbridos plug-in e 100% híbridos progrediu 60,4%, para 95.253 veículos.

"Eléctricos" crescem mais de 100%

Em Dezembro foram matriculados em 8.640 automóveis ligeiros de passageiros novos eléctricos, 100% híbridos e híbridos plug-in, mais 52,7% do que no mesmo mês de 2022.



Em 2023, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 92.395 unidades, mais 58,5% face ao período homólogo de 2022.

Só no segmento dos veículos 100% eléctricos, o último mês de 2023 registou um aumento de 85,8% cento em comparação com o mesmo mês de 2022, com a matriculação de 3.957 ligeiros de passageiros novos.

No ano que findou, verificou-se um aumento de 101,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 36.390 novas unidades matriculadas.

Ligeiros de mercadorias em alta

O mercado de ligeiros de mercadorias de eléctricos, híbridos plug-in e 100% híbridos registou em Dezembro uma evolução negativa.

Houve uma queda de 1,2% face ao mesmo mês do ano passado, com 253 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, este mercado atingiu 2.458 unidades, o que representou um crescimento de 137,3% face ao ano de 2022.



No campo dos 100% eléctricos, em Dezembro verificou-se uma ligeira queda de 0,4% nas matrículas em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Todavia, quanto contabilizado todo 2023, registou-se um crescimento de 140,9% em relação aos 12 meses de 2022.

Pesados crescem mais de 500%

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias, em Dezembro matricularam-se 120 novas unidades electrificadas.

No acumulado de 2023, verificou-se uma evolução positiva de 525% face a 2022, tendo sido matriculados 400 veículos.

Em Dezembro matricularam-se 119 veículos pesados 100% eléctricos novos, com todo 2023 a ter um aumento de 523,4% face a 2022, com a matriculação de 399 novas unidades.

Tesla não dá hipóteses

Por marcas, a Tesla assumiu-se em 2023 como a líder absoluta no segmento dos 100% eléctricos, com 9.329 unidades novas matriculadas.



A larga distância ficou a BMW, com 3.480 exemplares, seguida da Peugeot (2.471), Mercedes-Benz (2.408) e Volkswagen (2.372).

Já nos híbridos plug-in é a Mercedes-Benz a dominar, com 5.916 exemplares, seguida da BMW (4.955), Volvo (2.861), Peugeot (2.282) e Land Rover (1.044).

Sem surpresas está o segmento dos 100% híbridos, com a Toyota a liderar confortavelmente com 6.600 unidades novas matriculadas.

Segue-se a Ford, com 4.381 exemplares, seguida da Nissan (3.564), Fiat (3.353) e Mercedes-Benz (2.709).

