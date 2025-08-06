SV Carbon reforça fibra ''carbónica'' do Range Rover Sport

O Range Rover Sport continua a evoluir, tendo apenas o céu como limite: para quem não gosta de passar despercebido na estrada, a gama do SUV de luxo é agora rematada com o novíssimo acabamento SV Carbon.

A nova proposta adopta uma selecção de acabamentos opcionais, obviamente em fibra de carbono, acompanhado duma palete cromática sofisticada para decorá-lo por dentro e por forma com uma extrema personalidade.

À escolha estão quatro cores para pintar a carroçaria, para além das incluídas no programa SV Premium, a que se soma o pacote exterior Forged Carbon, que pode ser reforçado com o capô em fibra de carbono exposta Twill.

A configuração do habitáculo segue as mesmas premissas, com os bancos desportivos a terem apoios de cabeça integrados numa estrutura em fibra de carbono forjado; personalizações adicionais são feitas pelo serviço SV Bespoke.

Poderoso quanto baste

O SV Carbon pode ser o novo topo de gama da linha Range Rover Sport mas, apesar do nome, continuam como opções vários elementos em fibra de carbono.

Assim acontece com as jantes de 23 polegadas concebidas naquele material, que "emagrecem" o peso do SUV em 76 quilos, e os discos de travão carbono-cerâmicos com pinças SV exclusivas de oito pistões.

Sob o capô mantém-se o V8 biturbo de 4.4 litros, com os seus 635 cv e 750 Nm micro híbridos passados às quatro rodas a permitirem cumprir os zero aos 100 km/hora abaixo dos quatro segundos, para 290 km/hora de velocidade de ponta.

A estreia oficial do Range Rover Sport SV Carbon acontece a 13 de Agosto no Monterey Car Week, na Califórnia, mas pode ser já reservado no nosso país por uns opíparos 257 mil euros… sem contar com os extras!

