Suzuki Jimny transformado em monstro todo-o-terreno

Apesar de ser compacto, o novo Suzuki Jimny rapidamente conquistou muitos amantes do todo-o-terreno. Este pequeno samurai distingue-se pela imagem cativante e pelo "look" irreverente mas isso é complementado por uma condução muito divertida e por credenciais "off-road" muito bem vincadas.

Tudo isto faz do Jimny um dos automóveis mais especiais dos últimos tempos e a plataforma ideal para algumas ideias bem radicais, como é o caso da que aqui lhe trazemos. Criado pelos estudantes do Nihon Automobile College (NATS) e apresentado no Salão de Tóquio, no Japão, este Jimny Adventure é, muito provavelmente, a versão mais "hardcore" que já vimos do Jimny de última geração.

Este Jimny viu a altura ao solo subir consideravelmente, graças a novas molas e amortecedores e graças a uns pneus todo-o-terreno de enormes dimensões. Além disso recebeu uma "roll-cage" exterior que lhe garante mais agressividade , um novo sistema de escape e um tejadilho que pode ser removido para criar uma experiência… descapotável.

No interior, além de novos bancos desportivos Recaro, pouco há a destacar, tal como debaixo do capot, que continua a "esconder" um motor de 1.5 litros com quatro cilindros que produz 100 cv de potência e 130 Nm de binário máximo. Pode não parecer muito, mas se nos lembrarmos que este Jimny pesa pouco mais de 1000 quilos, percebemos que estes estudantes criaram um autêntico "monstro"!