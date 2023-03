SUV ou SUV Coupé? Mercedes-AMG GLE renovado já tem preços

O Mercedes GLE foi alvo de uma renovação estética e tecnológica nas versões SUV e SUV coupé mas são as variantes AMG que mais emoção despertam.

E são diversos os equipamentos de série que comportam os GLE da AMG, bem mais extensos do que nos seus antecessores.

Já com as encomendas abertas para os modelos "tradicionais" há algumas semanas, são agora revelados os preços para as potências mais poderosas.

Visual mais aguerrido

Quer o GLE 53 4MATIC+, quer o GLE 63 S 4MATIC+ nas versões SUV e SUV coupé da Mercedes-AMG distinguem-se pelas novas luzes diurnas LED.

O pára-choques dianteiro no 53 4MATIC+ também foi actualizado, contando agora com entradas de ar laterais com uma geometria mais expressiva.

O novo visual coloca-o modelo mais próximo dos modelos de oito cilindros, enquanto atrás a estética é reforçada pelos novos farolins traseiros LED.

À palete cromática da carroçaria foram adicionadas as cores Alpine Grey e Sodalith Blue metalizadas da Manufaktur.

Equipamento mais completo

O Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ com a carroçaria SUV convencional, inclui aquecimento dos bancos dianteiros, "máximos" adaptativos e integração de telemóvel.

Está ainda disponível o sistema de escape configurável AMG Performance, e os pacotes Memória e Parking com câmara de 360 graus.



Além do pacote Keyless-Go, a que se soma o assistente de ângulo morto, conta ainda com a última geração do volante AMG Performance.

O equipamento de série do GLE 53 4MATIC+ Coupé é ainda mais requintado, como comprovam o controlo da climatização para os bancos dianteiros, a função de realidade aumentada do sistema MBUX e os faróis Multibeam LED.

A mesma configuração comporta o GLE 63 S 4MATIC+ SUV, enquanto à variante coupé é acrescentado o pacote AirBalance, bancos dianteiros multicontorno e visor head-up no pára-brisas.



Assistente de interior do MBUX, suportes de bebidas com controlo de temperatura e iluminação circundante com projecção animada do padrão Mercedes-AMG quando as portas dianteiras são abertas também são de série.

Mais potência e binário

Os Mercedes GLE SUV e GLE Coupé, com chegada prevista em Julho de 2023 aos concessionários europeus, também sofreram alterações distintas.

Uma das mudanças mais significativas está na gama de motores, que passam a contar com um sistema mild hybrid a somar às versões híbridas plug-in.



A potência e binário foram elevados em quase toda a gama, com excepção do diesel GLE 300d 4MATIC, que passou de 272 para 269 cv.

Qualquer uma das versões está alinhada com uma caixa automática de nove relações.

A Mercedes-Benz alargou o leque do equipamento de série, com o caso específico da versão a gasóleo a equipar jantes em liga leve de 19 polegadas.

A pintura metalizada faz parte do equipamento de série em toda a gama do GLE, com o SUV coupé a dispor de série a linha exterior AMG.

Mercedes-Benz GLE Potência / Binário Consumo / Emissões Preço

300d 4MATIC SUV 269 cv + 20 cv / 550 Nm 6,9 l/100 km # 181 g/km 98.350 euros 450d 4MATIC SUV 370 cv + 20 cv / 750 Nm 7,7 l/100 km # 202 g/km 126.900 euros 450d 4MATIC Coupé 370 cv + 20 cv / 750 Nm 7,6 l/100 km # 200 g/km 137.450 euros 400e 4MATIC SUV 381 cv + 20 cv / 600 Nm 0,9 l # 25,0 kWh/100 km # 20 g/km 105.550 euros 400e 4MATIC Coupé 381 cv + 20 cv / 600 Nm 0,8 l # 24,6 kWh/100 km # 19 g/km 109.050 euros 350de 4MATIC SUV 333 cv / 750 Nm 0,7 l # 24,7 kWh/100 km # 17 g/km 105.600 euros 350de 4MATIC Coupé 333 cv / 750 Nm 0,6 l # 24,1 kWh/100 km # 16 g/km 109.100 euros

Mercedes-AMG GLE Potência Binário / Emissões Preço

53 4MATIC+ SUV 435 cv + 20 cv / 560 Nm 10,3 l/100 km # 234 g/km 147.000 euros 53 4MATIC+ Coupé 435 cv + 20 cv / 560 Nm 10,2 l/100 km # 232 g/km 153.650 euros 63 S 4MATIC+ SUV 612 cv + 22 cv / 850 Nm 12,4 l/100 km # 282 g/km 223.100 euros 63 S 4MATIC+ Coupé 612 cv + 22 cv / 850 Nm 12,3 l/100 km # 280 g/km 241.450 euros

