Sucessor do Jaguar I-Pace já rola em modo GT

São as primeiras imagens do primeiro dos três futuros "eléctricos" que a Jaguar irá lançar antes de 2030 nas estradas mundiais de acordo com o plano estratégico Reimagine.

Devidamente camuflado antes da estreia a 2 de Dezembro, mesmo assim não consegue esconder o perfil coupé deste GT de quatro portas ainda em forma de protótipo.

Mesmo assim, não é fácil ter uma ideia precisa sobre a linha estética do desportivo que a insígnia britânica define como Design Vision Concept.

Um capô a "perder" de vista e um pára-brisas fortemente inclinado, as portas traseiras mais curtas do que seria de esperar e uma traseira robusta definem as proporções desta proposta.

A dianteira muito quadrada é definida por uma grelha fechada trapezoidal que deverá desaparecer no modelo de produção.

Janelas curtas e guarda-lamas salientes atrás destacam a sua postura desportiva mas a principal novidade estará mesmo na ausência do vidro traseiro, um "truque" já usado no Polestar 4.

Embora o nome esteja em segredo, o portal Car & Driver descobriu um pedido de registo da marca I-Type nos Estados Unidos, o que poderá indicar uma vinculação ao I-Pace, primeiro esforço eléctrico da marca.

No plano técnico, a Jaguar afirma que terá mais de 420 kW (575 cv), e será capaz de percorrer perto de 700 quilómetros com uma única carga; o preço ultrapassará facilmente os 120 mil euros!

Protagonista do Miami Art Week que acontece a 2 de Dezembro naquela cidade americana, prometidos estão mais dois "eléctricos" sobre a plataforma Jaguar Electric Architecture (JEA), sendo um dele um SUV.

