Três meses depois de ter apresentado o GT-R Nismo, a Nissan fechou as encomendas para as 300 unidades do assombroso desportivo.





Sucesso: Nissan GT-R Nismo já esgotou

O construtor japonês confirmou que 99 por cento dos clientes optaram pelo GT-R Nismo Special Edition, e metade pelo novo acabamento de pintura Nismo Stealthy Grey.

O modelo difere da versão original pelo capô em fibra de carbono com revestimento transparente. As jantes Rays de 20 polegadas são em alumínio forjado com acabamento em preto e detalhes a vermelho.

O Nissan GT-R Nismo é marcado pelo bloco V6 biturbo de 3.8 litros com 600 cv e 652 Nm que já equipava a anterior geração.

Todavia, os engenheiros da insígnia nipónica asseguram que a variante Special Edition inclui anéis de pistão feitos sob medida. Também as bielas, o virabrequim, o volante, e as molas estão ajustadas com tolerâncias mais estreitas.

É o próprio Hiroshi Tamura a elogiar as qualidades do Nissan GT-R Nismo quando o super desportivo foi apresentado em Abril.

"Adoptámos uma abordagem holística em busca de um desempenho preciso através do meticuloso equilíbrio do peso dos componentes do motor", explicou o chefe de produto do modelo.

"Evoluímos gradualmente a aparência do GT-R para oferecer um equilíbrio final entre potência, performance e entusiasmo na condução aos nossos clientes".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?