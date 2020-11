Stellantis: novo grupo da FCA e PSA já tem logótipo

Já tem logótipo oficial o consórcio Stellantis, fruto da fusão entre os grupos PSA – Peugeot, Opel, Citroën e DS – e Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

O logótipo simboliza a herança de ambos os grupos, assim como as forças conjugadas de um portefólio constituído por 14 marcas automóveis, bem como a diversidade de experiências profissionais dos seus funcionários em todas as regiões do globo.

Stellantis, cuja raiz latina "stello" "iluminar com estrelas", é a representação visual do espírito optimista, energia e renovação de uma empresa diversificada e inovadora, determinada a ser uma das líderes na próxima era da mobilidade sustentável.

O anúncio do logótipo é o último passo do grupo antes da conclusão do projecto de fusão, previsto para o final do primeiro trimestre do próximo ano.

