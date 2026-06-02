 Pesquisa
Actualidade

Stellantis investe mil milhões de euros em três novos Peugeot

17:12 - 02-06-2026
 
 
Stellantis investe mil milhões de euros em três novos Peugeot

Apresentado que foi o plano estratégico FaSTLAne 2030 pela Stellantis no final de Maio, o grupo automóvel avança agora com um investimento superior a mil milhões de euros para produzir três novos modelos Peugeot na fábrica francesa de Mulhouse.

Apontados ao segmento C com motorizações híbridas e eléctricas, terão como base a plataforma multi-energias STLA One, concebida para acelerar os ciclos de desenvolvimento e alcançar uma eficiência de custos de 20% pela simplificação em escala.

O investimento detalhado assegura 400 milhões de euros para a produção dos três modelos, dos quais um será SUV, a partir de 2029, enquanto 500 milhões serão investidos na área de investigação e desenolvimento.

Os restantes 100 milhões de euros serão destinados a várias outras unidades fabris que irão abastecer a produção na fábrica de Mulhouse, que actualmente produz os Peugeot 308 e 408, além do DS 7.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

StellantisPeugeotFaSTLAne 2030
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Rolls-Royce Spectre entra na Fase 2 com mais potência e autonomia

Rolls-Royce Spectre entra na Fase 2 com mais potência e autonomia

Rolls-Royce Spectre entra na Fase 2 com mais potência e autonomia

Rolls-Royce Spectre entra na Fase 2 com mais potência e autonomia

Tracção total: BMW M2 passa a M xDrive sem perder um pingo de emoção

Tracção total: BMW M2 passa a M xDrive sem perder um pingo de emoção

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.