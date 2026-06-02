Stellantis investe mil milhões de euros em três novos Peugeot

Apresentado que foi o plano estratégico FaSTLAne 2030 pela Stellantis no final de Maio, o grupo automóvel avança agora com um investimento superior a mil milhões de euros para produzir três novos modelos Peugeot na fábrica francesa de Mulhouse.
Apontados ao segmento C com motorizações híbridas e eléctricas, terão como base a plataforma multi-energias STLA One, concebida para acelerar os ciclos de desenvolvimento e alcançar uma eficiência de custos de 20% pela simplificação em escala.
O investimento detalhado assegura 400 milhões de euros para a produção dos três modelos, dos quais um será SUV, a partir de 2029, enquanto 500 milhões serão investidos na área de investigação e desenolvimento.
Os restantes 100 milhões de euros serão destinados a várias outras unidades fabris que irão abastecer a produção na fábrica de Mulhouse, que actualmente produz os Peugeot 308 e 408, além do DS 7.
Texto: P.R.S.
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