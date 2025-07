Stellantis alarga garantia do bloco 1.5 BlueHDi

Depois de já o ter feito para o 1.2 PureTech a gasolina, a Stellantis alarga na Europa a cobertura especial dos motores 1.5 BlueHDi produzido entre Outubro de 2017 e Janeiro de 2023, e introduz o reembolso retroactivo relativo a questões anteriores.

Ao abrigo desta política melhorada, a multinacional automóvel cobrirá 100% dos custos de peças e de mão de obra durante um período máximo de dez anos ou 240.000 quilómetros, embora sujeito a condições específicas.

Quem já teve questões técnicas com a corrente da árvore de cames pode solicitar o reembolso das despesas com ela relacionadas a partir de meados de Julho.

Para tal está disponível uma plataforma online dedicada à "compensação", também acessível através dos portais das marcas Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Fiat e Peugeot.

Esta política complementar aplica-se a reparações elegíveis realizadas entre 1 de Janeiro de 2023 e 30 de Junho de 2025, desde que a manutenção e o diagnóstico do veículo tenham seguido as directrizes recomendadas pela respectiva marca.

Para ter direito à cobertura especial, a manutenção terá de ter sido realizada por qualquer profissional automóvel, em conformidade com as recomendações do fabricante; em caso de intervenção, o diagnóstico e a reparação deverão ter sido realizados pela rede autorizada.

Como parte desta iniciativa, a Stellantis está igualmente a fornecer aos clientes de veículos usados das redes autorizadas Spoticar e Stellantis o certificado Check+, informando que irão beneficiar da mesma cobertura especial para quem adquiriu o veículo novo.

