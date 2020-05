Star Wars: Bugatti Chiron Pur Sport rende-se ao “look” Stormtrooper

Apenas alguns meses depois da Bugatti ter apresentado aos mundo o Chiron Pur Sport, uma versão mais radical e desportiva do Chiron, um artista francês decidiu imaginá-lo como se fosse a "boleia" oficial de um Stormtrooper, de Star Wars.

Por esta altura deve estar a questionar-se sobre o pouco que estes dos universos - Bugatti e Star Wars - têm em comum. Porém, esta segunda-feira, dia 4 de Maio, celebra-se o Dia Mundial do Star Wars, pelo que esta ilustração faz todo o sentido, pelo menos hoje.

Partindo do princípio que a questão da necessidade deste trabalho gráfico está esclarecida, ou pelo menos ultrapassada, vamos avançar para o carro em si. É que até ao momento só tínhamos visto o Chiron Pur Sport numa combinação de azul com fibra de carbono exposta, agora vêmo-lo a brilhar com uma decoração branca e preta, tal como o uniforme da referida tropa do Império Galáctico de Star Wars.

Shashank Das, o designer responsável por esta criação, foi mais longe e acrescentou vários detalhes em carbono, nomeadamente em torno das entradas de ar e dos faróis, que também sofreram uma alteração. Agora, os grupos ópticos dianteiros contam com uma assinatura LED diurna em vermelho, um apontamento que acrescenta agressividade a todo o conjunto.

Ao contrário do que muitos podiam pensar, e apesar da ideia estar longe de ser convencional, o resultado final é fantástico e este esquema de cores assenta na perfeição a este "monstro" equipado com um motor W16 quad-turbo de 8.0 litros com 1500 cv de potência.

A Bugatti vai construir 60 exemplares do Chiron Pur Sport, cada um com um preço base de 3 milhões de euros, antes de impostos.