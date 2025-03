Sobe e desce nos preços dos combustíveis: gasolina aumenta, gasóleo ''estagna''

A variação nos preços dos combustíveis inverte-se na segunda-feira em relação ao que aconteceu no arranque desta semana.

A gasolina pode subir até 2,5 cêntimos por litro enquanto o gasóleo não deverá sofrer alterações, podendo mesmo descer meio cêntimo.

Significa assim que, de acordo com o Jornal de Negócios, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,715 euros/litro, enquanto o gasóleo simples poderá manter-se nos 1,584 euros/litro.

O diário de economia explica que o movimento destes valores acompanham, por norma, o desempenho do petróleo nos mercados internacionais, que apresentam uma tendência de descida nesta sexta-feira.

O West Texas Intermediate (WTI), que é referência para os EUA, está a cair 0,43%, para 67,78 dólares, com o Brent do Mar do Norte, referência para o mercado europeu, está a recuar 0,49%, para 71,65 dólares.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?