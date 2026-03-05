 Pesquisa
Só faltam 15 dias: BMW i3 em testes finais na neve antes da estreia mundial

14:54 - 05-03-2026
 
 
Só faltam 15 dias: BMW i3 em testes finais na neve antes da estreia mundial

São os ensaios dinâmicos finais do BMW i3 nas pistas suecas de Arjeplog, bem junto ao Círculo Polar Árctico, antes da estrear a 18 de Março.

Segundo modelo da linha Neue Klasse, promete elevar um prazer de condução a um nível inédito graças à acção do Heart of Joy, um dos quatro "super cérebros" que equipam a berlina eléctrica.

A completá-lo está o Controlo de Desempenho Dinâmico desenvolvido dentro de portas pela construtora, que irá actuar sobre os sistemas motriz e de travagem, assim como em algumas funções da direcção e da recuperação de energia.

Novidade é que a insígnia alemã já avançou com as especificações técnicas do BMW i3 50 xDrive que começará a ser produzido a partir do Verão.

Equipado com o eDrive de sexta geração (Gen6) com tecnologia eléctrica de 800 volts, irá assumir os mesmos 345 kW (469 cv) e 645 Nm do BMW iX3 com a mesma nomenclatura, embora ainda se mantenham como provisórios

A capacidade da bateria não é indicada mas, à partida, poderá ter os iguais 108,7 kWh líquidos do SUV para uma autonomia combinada superior a 800 quilómetros, sendo recarregável a uns máximos 400 kW em corrente contínua.

