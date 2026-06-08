Só custa 500.000 euros: 55-SGT replica Alfa Romeo vencedor do DTM

É um dos projectos automóveis mais audazes dos últimos anos: reconfigurar um "vulgar" Alfa Romeo 155 V6 Ti que correu no DTM alemão na década de 90, num estrondoso 55-SGT com uns nada meigos 520 cv de potência.

Não, não se trata do bólide que correu naquele campeonato de velocidade mas antes um Giulia Quadrifoglio devidamente remodelado para ficar o mais próximo possível do seu ilustre antecessor, pelo menos no que diz respeito à estética.

Concebido pela italiana SGT Automobili, numa série limitada a 65 exemplares, replica de maneira quase perfeita as linhas do desportivo de competição mas com ópticas devidamente actualizadas numa carroçaria subtilmente mais refinada.

O resultado final é deveras impressionante, ao exibir um visual radical quanto baste num desportivo com lugar apenas para o "piloto" e respectivo "pendura", sem esquecer uma completa gaiola tubular de protecção montada no habitáculo.

Sob o capô "esconde-se o mesmo V6 biturbo de 2.9 litros do Giulia Quadrifoglio, com os seus 520 cv e 600 Nm, associado a uma caixa automática de oito relações, mas com a diferença de equipar um sistema de tracção integral como no Alfa Romeo Stelvio.

Infelizmente, não foram avançadas as suas capacidades "acelerativas" mas, graças à tracção às quatro rodas e à carroçaria inteiramente em fibra de carbono, não se deve esperar mais de 3,9 segundos na "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Quanto a preços, não se espere uma ninhada: a primeira "fornada" de dez exemplares terá um preço de partida em redor de 500.000 euros, prevendo-se mais 55 unidades a médio prazo conforme for a resposta do mercado milionário a que se dirige.

Texto: P.R.S.

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