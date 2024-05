Foi uma das estreias no recente salão automóvel de Pequim: a Smart prepara-se para alargar a gama com a variante de produção do #5 Concept.

Smart #5 Concept: o 'crossover' perfeito para a vida ao ar livre?

O SUV premium totalmente eléctrico foi revelado sob o novo lema Open Your Mind (Abre a Tua Mente) com que a construtora quer reafirmar-se no mundo automóvel.

Apontado ao lazer fora dos espaços urbanos, o protótipo assume-se com um desenho retrofuturista mas repleto de versatilidade como são exemplos a tracção integral e os pneus para o "todo o terreno".

E, para não se confundir com os crossovers compactos que abundam na estrada, ganha ainda protecções inferiores e uma barra de luz no tejadilho, sem esquecer o guincho integrado a dar-lhe o tom aventureiro.

Autonomia superior a 550 km

A vida a bordo é definida pelo conforto e tecnologia num espaço generoso para cinco ocupantes, com os ecrãs OLED a proporcionarem acesso intuitivo a todas as funcionalidades do veículo.

Dispõe ainda duma coluna portátil de alta fidelidade com seis módulos de som, que pode ser combinada com o projector de vídeo integrado na frente do veículo, fazendo do exterior uma sala de cinema.

Em estreia está ainda o sistema Smart Pilot Assist 3.0, com o assistente virtual "alimentado" por inteligência artificial, e combinado com o LIDAR para uma condução mais segura e eficiente.

Não são avançados quaisquer dados sobre a motorização do Smart #5 Concept mas sempre é adiantado que o sistema eléctrico foi desenvolvido com uma arquitectura de 800 volts.

Anunciado está apenas a capacidade de 100 kWh da bateria para uma autonomia superior a 550 quilómetros e um tempo de espera de 15 minutos para carregar o acumulador de dez até 80%.

A estreia mundial do Smart #5 está planeada para o segundo semestre deste ano, sendo posteriormente divulgada a data de lançamento no mercado europeu.

