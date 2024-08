Smart #5 apto para o ''fora de estrada'' já tem data de estreia

Revelado que está o protótipo do futuro Smart #5, a insígnia do grupo Geely já tem definidos a data e a cidade em que o SUV eléctrico será apresentado ao mundo.

A estreia acontece a 28 de Agosto em Brisbane, na Austrália, sob o novo lema Open Your Mind (Abre a Tua Mente) com que a construtora quer reafirmar-se no mundo automóvel.

Apontado ao lazer fora dos espaços urbanos, a nova proposta assume-se com um desenho retrofuturista mas com um desempenho versátil, exemplificados na tracção integral e nos pneus para o "todo o terreno".

A película que cobre o Smart #5 não esconde as linhas muito cúbicas que o diferenciam dos "irmãos" #1 e #3, deixando adivinhar um amplo espaço a bordo.

Afinal, são 4,71 metros de comprimento por 1,92 de largura e 1,71 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,90 metros.

Concebido pela equipa de design global da Mercedes-Benz, o SUV visa expandir a vida urbana com experiências elegantes ao ar livre mas sempre num ambiente premium.

Sempre muito tecnológico

A vida a bordo é definida pelo conforto e tecnologia num espaço generoso para cinco ocupantes, com os ecrãs OLED a proporcionarem acesso intuitivo a todas as funcionalidades do veículo.

Dispõe ainda duma coluna portátil de alta fidelidade com seis módulos de som, que pode ser combinada com o projector de vídeo integrado na frente do veículo, fazendo do exterior uma sala de cinema.

Em estreia está ainda o sistema Smart Pilot Assist 3.0, com o assistente virtual "alimentado" por inteligência artificial, e combinado com o LIDAR para uma condução mais segura e eficiente.

Mais de 600 cv de potência

Não são avançados oficialmente dados sobre a motorização do Smart #5 nem a potência dos propulsores para a tracção integral mas é adiantado que na sua génese está uma arquitectura eléctrica de 800 volts.

É preciso recorrer aos registos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação chinês, assim como as suas fotografias, para perceber quão potente será esta proposta.

A entrada na gama deverá ser feita com uma versão de 250 kW (340 cv), a que se somará outra de 267 kW (363 cv) mas sempre com tracção traseira.

Seguem-se as variantes com tracção integral, apoiadas em dois propulsores eléctricos para potências globais de 432 kW (587 cv) e de 475 kW (646 cv).

A bateria poderá chegar aos 100 kWh de capacidade (ou até mesmo ultrapassar essa marca como a que equipava o protótipo) para uma autonomia superior a 550 quilómetros.

Recorde-se que as actuais ofertas da marca, já disponíveis no nosso país, comportam um acumulador de 66 kWh brutos para uma autonomia ainda distante daquela quilometragem.

