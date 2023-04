Skoda lança novos Superb e Kodiaq no Outono e prepara quatro ''eléctricos'' até 2026

A Skoda deu esta quarta-feira a conhecer as formas da quarta geração da berlina e da carrinha Superb, assim como a segunda geração do Kodiaq.

Os três modelos apresentados no evento Let’s Explore estão entre os destaques que a construtora checa irá revelar neste Outono.

Gasolina, diesel, mild hybrid e híbrido plug-in são as motorizações que irão equipá-los.

Estética e tecnologias apuradas

O próximo Outono vai ser marcado pelas estreias mundiais dos Skoda Superb e Kodiaq.

A somar a uma estética apurada estão tecnologias avançadas e um interior completamente redesenhado.

"O Superb e o Kodiaq são duas importantes referências da gama de modelos da Skoda", sublinhou Klaus Zellmer, presidente da insígnia checa.

"O Superb é a referência do nosso portefólio" de motores térmicos "e continuará a estabelecer padrões de conforto e de espaço na sua quarta geração".

Já a segunda geração do Kodiaq, irá "elevar a segurança, tecnologia e versatilidade" para um novo nível com variantes mild hybrid e híbrida plug-in.

Nova linguagem Modern Solid

Os planos da marca até 2026 passam ainda por quatro novos "eléctricos", sendo três com carroçaria SUV segundo a filosofia Modern Solid.



"É a nossa linguagem estética para a era eléctrica", já delineada pelo protótipo Vision 7S, afirmou Oliver Stefani, responsável pela área de design.

"Cada modelo terá o seu próprio carácter", segundo o público-alvo a que se dirige, "ao mesmo tempo que será claramente identificável como um ‘eléctrico’ Skoda".

A equipa que lidera concebeu as esculturas com as proporções gerais que serão dadas aos futuros modelos.

SUV por 25 mil euros

O trio de SUV 100% electrificados, para os segmentos B, C e D, será construído sob a plataforma MEB do grupo Volkswagen.

O primeiro, com 4,20 metros de comprimento, terá um espaço a bordo em tudo semelhante ao actual Skoda Scala.



Previsto para 2025, é objectivo do construtor que o crossover chegue ao mercado europeu por um preço de venda em redor dos 25 mil euros.



O segundo, codificado com a designação Elroq e com 4,50 metros de comprimento, será a alternativa eléctrica ao Karoq no final do próximo ano.

A "ofensiva" eléctrica será concluída em 2026 com o SUV de produção derivado do Vision 7S, com 4,9 metros de comprimento e espaço para sete ocupantes.

Antes deste lançamento, no entanto, chegará uma carrinha familiar alimentadaa electrões com 4,6 metros de comprimento, que irá substituir o actual Octavia.

A somar a estes modelos está prevista, para 2025, a actualização estética do Enyaq iV, nas variantes SUV e SUV coupé, segundo a linguagem Modern Solid.

