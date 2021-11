Skoda Karoq renovado ganha linhas mais dinâmicas

Já há data para a apresentação mundial do renovado Skoda Karoq, e, para abrir as hostilidades, a marca checa revela os dois primeiros esboços do SUV.

Com estreia agendada para 30 de Novembro, é à frente e atrás que estão as principais diferenças em relação ao antecessor que agora vem substituir.

Os faróis LED apresentam-se agora com um desenho mais angular, a antecipar uma assinatura luminosa renovada.

A nova grelha hexagonal do radiador é em tudo semelhante à do Kodiaq, enquanto o pára-choques foi actualizado com entradas de ar ligeiramente diferentes.

Visto de perfil, não se vislumbram grandes diferenças face ao actual modelo, embora sejam previsíveis a inclusão de jantes com desenhos diferentes.

Atrás destacam-se os farolins com gráficos LED, um spoiler mais comprido e pequenas alterações no pára-choques.

O habitáculo mantém-se em segredo, já que a Skoda não revelou qualquer esboço do interior.

Contudo, deverá ser marcado pelas tecnologias multimédia e de segurança activa mais recentes, presentes nos últimos modelos do grupo Volkswagen.

O Skoda Karoq deverá ganhar uma gama actualizada de motores TSI e TDI, transmissões manual e automática de dupla embraiagem, e tracções dianteira e integral.

A 30 de Novembro, todas as especificações técnicas e configurações do SUV serão conhecidas.

