Skoda Enyaq Coupé iV: mais desportivo e com mais autonomia

Uma estética bem mais desportiva marca o novo Skoda Enyaq Coupé iV para aqueles que pretendem mais de um SUV "eléctrico" focado na família.

Com 4.653 mm de comprimento, por 1.879 de largura e 1.622 mm de altura, a nova variante é marcada pela descida acentuada do tejadilho panorâmico, que é de série, sobre a traseira.

Há outras diferenças mais subtis em relação ao Enyaq iV convencional, como a oarte inferior do pára-choques, e as saias laterais na cor da carroçaria.

E, no caso da variante RS, que é uma estreia num Skoda "elétrico", uma faixa reflectora vermelha estende-se a toda a largura da parte debaixo do pára-choques traseiro.

Desportivo para toda a família

Apesar do espírito mais dinâmico do que o seu "irmão" mais convencional, o Enyaq Coupe iV não deixa de ser um familiar. A insígnia checa destaca mesmo que o espaço a bordo para os ocupantes não sofre com o desenho do novo tejadilho.

Sendo em vidro, são eliminados os acabamentos internos caso fosse em metal, o que significa um aumento da altura em 6 mm. Já a capacidade da bagageira chega aos 570 litros, o que significam menos 15 litros do que o puro Enyaq iV.

Por dentro, são quase inexistentes as diferenças entre o Enyaq Coupé iV e o Enyaq iV, mantendo-se o painel de instrumentos de 5,3 polegadas e o ecrã táctil multimédia de 13 polegadas.



Em opção, pode comportar um visor head-up de realidade aumentada no pára-brisas, onde são exibidas sinais de trânsito e instruções de navegação.

Há também controlos tácteis deslizantes ou reconhecimento por gestos para gerir o sistema áudio e os controlos de climatização de duas zonas, que também é de série.

O acesso a todas as funções pode ser feito através do assistente Laura, com comandos de voz predefinidos ou pelo próprio comportamento da linguagem natural do utilizador.

Todas estas possibilidades foram possíveis graças à integração da versão mais recente do software ME 3 do grupo Volkswagen.



A climatização foi optimizada e o modo battery care permite manter a temperatura adequada da bateria de alta tensão para aumentar a sua vida útil.

Graças a um eSIM integrado, os mapas de navegação ou o software do sistema podem ser actualizados por via remota, podendo ainda ser descarregadas outras funções do carro.

Esta solução foi essencial para incorporar o Travel Assist 2.5, para controlar a distância face à viatura da frente.

É também capaz de parar o carro em "engarrafamentos" e reconhecer marcações laterais para mantê-lo na faixa correcta.



As suas capacidades permitem ainda ultrapassar de forma autónoma, desde que o condutor o solicite ligando o "pisca".

Mais aerodinâmico, mais autonomia

Construído sobre a conhecida plataforma MEB, a aerodinâmica esteve no centro do desenho do Enyaq Coupé iV, conseguindo um Cx de 0,234 que lhe aumenta ligeiramente a autonomia.

A entrada na gama faz-se com o Enyaq Coupé iV 60, equipado com um motor eléctrico de 132 kW (179 cv) e 310 Nm a dar tracção às rodas traseiras, e uma bateria de 62 kWh.

As outras três variantes têm a bateria de 82 kWh, com o Enyaq Coupé iV 80 a dispor de um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm, para uma autonomia até 545 quilómetros.



O Enyaq Coupé iV 80x recebe dois motores eléctricos a darem tracção às quatro rodas, para uma potência de 195 kW (265 cv) e 425 Nm.

O topo de gama é marcado pelo Enyaq Coupé RS iV, também ele com dois motores eléctricos, mas com 220 kW (299 cv) de potência e 460 Nm de binário.

A marca não avançou com a autonomia desta versão mas não deverá andar longe dos 490 quilómetros do Volkswagen ID.5 GTX com quem partilha a mecânica.

Para acelerar dos zero aos 100 km/hora bastam-lhe 6,5 segundos, para uma velocidade máxima de 180 km/hora, o que significa mais 20 km/hora do que em qualquer outra variante.



O carregamento de zero a 80%, na bateria de 62 kWh, faz-se em 55 minutos a 50 kW. Já a de 82 kWh faz-se em 29 minutos de dez a 80% a 125 kW.

O Enyaq Coupé RS iV, a que se soma o nível Sportline nos outros modelos da gama, ctem de série um chassis desportivo, sendo 15 mm mais baixo à frente e 10 mm atrás.

Os detalhes desportivos incluem preto brilhante na moldura da grelha frontal, nos frisos dos vidros e no difusor traseiro, assim como nas designações do modelo.

A moldura é em forma de C no Sportline, enquanto no RS aparece com uma peça central adicional em forma de E, além de a grelha ser iluminada.

Ambas as versões são propostas com vidros laterais dianteiros e traseiros acústicos em vidro laminado, para reduzir o nível de ruído no interior, além de vidros traseiros escurecidos.

As jantes em liga leve são de 20 polegadas, podendo-se, em opção, trocá-las por um jogo de 21 polegadas.

Fica agora por saber quando o Skoda Enyaq Coupé iV chega ao mercado nacional, e o preço para cada uma das versões.

