A espera foi longa mas valeu a pena: a Skoda tem no Elroq o ataque mais forte à electromobilidade por um preço mais em conta face a uma concorrência cada vez mais aguerrida.

Skoda Elroq já tem reservas abertas; saiba os preços

O crossover apresenta-se com o novo visual Modern Solid definido pela marca checa nos quase 4,50 metros que tem de comprimento.

Esta opção estética traduz-se num carro compacto e monolítico para ganhar o melhor espaço a bordo, reforçado pelos 2,77 metros que separam ambos os eixos.

Solidez moderna

A área frontal do Skoda Elroq é realçada pelas ópticas LED em dois níveis e pela grelha Tech Deck em preto onde estão "escondidos" os sensores e a câmara a 360 graus.

A traseira mais conservadora é marcada por ópticas separadas e por um difusor generoso, a confirmar a postura robusta na estrada.

Estão disponíveis nove cores para a pintura exterior, sendo que uma das três cores sólidas é o Verde Timiano, que faz a sua estreia na Skoda mas de forma exclusiva para o crossover.

O interior muito simples e minimalista é espaçoso quanto baste para um pequeno familiar, a que se soma uma bagageira de 470 litros e espaços de arrumação para pequenos objectos até 48 litros.

Inspirado no Enyaq com que a marca se estreou nos "eléctricos" está o posto de condução, com a instrumentação de cinco polegadas e o ecrã central de 13 polegadas para o infoentretenimento.

Felizmente, a Skoda teve a boa ideia de deixar alguns comandos físicos para acesso mais rápido aos modos e sistemas de apoio à condução.

E mesmo que seja destacado o uso intensivo de materiais reciclados a bordo, o conjunto apresenta uma boa qualidade geral com acabamentos rigorosos.

Até 580 km eléctricos

Montado sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen, o Elroq é proposto em quatro variantes com potências de 170 a 286 cv, com o topo de gama de 299 cv a ter dois motores e tracção integral.

A entrada na gama faz-se com o Elroq 50 de 125 kW (170 cv) e 310 Nm passados às rodas traseiras, com a bateria de 52 kWh a oferecer até 375 quilómetros de autonomia.

Segue-se o Elroq 60 de 150 kW (204 cv) e os mesmos 310 Nm mas agora equipado com o acumulador de 63 kWh para distâncias até 403 quilómetros.

O Elroq 85 de 210 kW (286 cv) e 545 Nm pode atingir uma autonomia máxima superior a 580 quilómetros no ciclo WLTP com a bateria de 82 kWh.

O 85x com a mesma bateria assume 220 kW (299 cv) de potência graças aos dois propulsores que lhe permitem a tracção integral assume-se como o mais desportivo da gama.

Recargas em 25 minutos

A capacidade de carregamento até 175 kW nos postos de carregamento rápido DC permitem recarregar de dez a 80% e em 28 minutos a bateria de 82 kWh.

Já as baterias dos Elroq 50 e Elroq 60 podem ser carregadas em menos de 25 minutos graças, respectivamente, a potências DC de 145 e 165 kW.

O chassis adaptativo DCC ajusta a resposta da suspensão segundo as características da estrada, propondo as configurações Normal, Comfort e Sport de origem.

O modo Custom permite ao condutor escolher entre 15 configurações diferentes do chassis segundo as suas preferências de condução.

O crossover arranca nos 34.980 euros para a versão Elroq 50 (28.500 euros + IVA para empresas), com o nível de acabamento Plus a custar 39.955 euros.

No portal nacional da Skoda pode ser ainda configurado o Elroq 85 a partir de 43.122 euros para o acabamento base, com a versão Clever a valer 46.117 euros e a Explore a começar nos 46.552 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?