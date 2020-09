“Sinto-me mal por odiar tanto a indústria dos combustíveis”, diz Elon Musk

Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, participou no podcast da jornalista Kara Swisher do New York Times e deixou uma mensagem de apreço aos empresários da indústria dos combustíveis, sobretudo os mais velhos.

"Sinceramente, sinto-me mal por odiar tanto a indústria dos combustíveis. Para muita gente da indústria, especialmente se forem mais velhos, construíram as empresas e trabalharam antes de ser claro que a questão ambiental era séria", começou por dizer Musk.

"Agora provavelmente sentem-se enganados, por as pessoas os transformarem em vilões, quando trabalharam muito durante muito tempo para apoiar a economia e não perceberam o quão mau seria", atirou.

Contudo, Musk alertou para a necessidade de mudar rapidamente para meios de transporte mais sustentáveis porque o planeta vai "ficar sem petróleo" e que esta é uma transição inevitável.